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बांका: कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु जिला प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं से संतुष्ट हैं। नंगे पैर चलने के लिए गंगा की महीन बालू की सराहना की जा रही है। बेहतर पेयजल, चिकित्सा, और सुरक्षा सुविधाएं श्रद्धालुओं को राहत दे रही हैं।

बांका: कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

बांका से संतोष की रिपोर्ट श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को पूरे मार्ग पर बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। नालंदा से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से उनकी यात्रा काफी आसान हो गई है। उन्होंने विशेष रूप से कच्ची कांवरिया पथ पर बिछी गंगा की महीन बालू की सराहना करते हुए कहा कि इससे नंगे पैर चलने में काफी राहत मिल रही है। मार्ग पर पेयजल, चिकित्सा, विश्राम, सुरक्षा और साफ-सफाई की भी बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु संतोष व्यक्त कर रहे हैं।

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