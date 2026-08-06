श्रावणी मेला: कांवरिया पथ पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब, सेवा और मनोरंजन से दूर हो रही शिवभक्तों की थकान
बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। कांवरिया पथ पर शिवभक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन सुरक्षा और अन्य मूलभूत सेवाओं की निगरानी कर रहा है।
बांका, एक संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हुए लगभग एक सप्ताह बीतने को है। इस दौरान बांका जिले से होकर गुजरने वाले करीब 55 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर शिवभक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन एक लाख से अधिक कांवरिये बोल-बम के जयघोष के साथ सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा कांवरिया मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है।
सेवा शिविर
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। शिविरों में शुद्ध पेयजल, भोजन, चिकित्सा, विश्राम, प्राथमिक उपचार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं कई स्थानों पर भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाफिंग शो, आकर्षक झांकियां और अन्य मनोरंजनक गतिविधियों के माध्यम से कांवरियों की थकान दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला प्रशासन की सक्रियता
जिला प्रशासन भी मेले को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और शिवभक्ति के माहौल में पूरा मार्ग "बोल बम" के जयघोष से गूंज रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
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