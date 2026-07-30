मामा-भांजी और मां-बेटी कलश कांवड़ को देखने के लिए उमड़ी भीड़
दिल्ली दून हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। शिव भक्त कांवड़ियां हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं। दादरी में एक अनोखी कलश कावड़ बताती है कि अलीगढ़ का संजू अपनी भांजी और बेटी को साथ लाया है। यह कांवड़ दंपत्ति बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं।
दिल्ली दून हाईवे कांवड़ पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हो गई। शिव भक्त कांवड़ियां हरिद्वार से गंगाजल लेकर बोल बम जयकारे के साथ हाईवे कांवड मार्ग पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हाईवे कांवड मार्ग से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, अलीगढ़, नोएडा आदि निवासी शिव भक्त कांवड़ियों के जत्थे कांवड़ लेकर गुजर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के समागम में एक से बढ़कर एक अनोखी कलश कावड़ देखने को मिल रही है। युवा कांवड़ियां नाना-नानी की, बहू अपनी सास की, पिता अपनी बेटी की, मां अपनी बेटी की और मामा भांजी की अनोखी कलश कांवड़ ले जाते देखने मिल रहे है।
ऐसी ही एक अनोखी कलश कांवड़ हाईवे कांवड़ मार्ग पर दादरी में देखने को मिली। अलीगढ़ का कांवड़ियां संजू अपनी भांजी 10 वर्षीय देवांसी और उसकी पत्नी बीना आठ वर्षीय बेटी राधिका को कलश कांवड़ में बैठाकर जल लेकर आ रहे है। कांवड़ियां दंपत्ति ने बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया है। कलश कांवड़ियां दंपति ने बताया कि उनकी मन्नत बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पर रोक लगे और उनके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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