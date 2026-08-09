सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों से किऊल-लखीसराय स्टेशन गुलजार, ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंजा परिसर

भीड को देखते हुए आरपीएफ ने सावधानी बरतने को लेकर कांवरियों को किया गया जागरूकसुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों से किऊल-लखीसराय स्टेशन गुलजार, ‘बोल बम’ के

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार की देर रात किऊल और लखीसराय रेलवे स्टेशन पर डाक बम सहित पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर केसरिया रंग में रंगा नजर आया और हर तरफ ‘बोल बम’ के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा।

सुरक्षा व्यवस्था कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आरपीएफ जवान लगातार प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में गश्त करते हुए कांवरियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार होने के लिए जागरूक कर रहे थे। जवानों की ओर से लगातार माइकिंग कर यात्रियों को ट्रेन के आने और खुलने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी।

यात्रियों का चढ़ना ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद आरपीएफ एवं सुरक्षा बल के जवानों की मौजूदगी में यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ाया गया। सभी यात्रियों के सवार होने के बाद ही ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इस दौरान कांवरियों को दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने से सख्ती से मना किया गया।

कांवरियों के लिए अपील आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने कांवरियों से अपील करते हुए कहा कि किसी को ट्रेन पकड़ने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। सभी यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाया जाएगा। इसलिए यात्री निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। उन्होंने सभी कांवरियों से टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान रेल नियमों का पालन करना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी है। कांवरियों को एसी कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई। बिना टिकट या अनधिकृत रूप से किसी कोच में यात्रा करते पकड़े जाने पर रेलवे नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कांवरियों को अपने सामान और साथियों का विशेष ध्यान रखने, प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े नहीं होने, चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करने तथा भीड़ के दौरान धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई। स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरपीएफ की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों की यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनी रहे।