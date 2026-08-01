शामली में बढ़ी कांवड़ियों की रौनक, शिवभक्तों से शिवमय हुआ शहर

शामली में बढ़ी कांवड़ियों की रौनक, शिवभक्तों से शिवमय हुआ शहर
शामली में सावन के तीसरे दिन हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए ठोस व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। कांवड़ यात्रा का उत्सव पूरे शहर में जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
शामली। सावन मास के तीसरे दिन हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। शहर में बड़ी संख्या में शिवभक्तों के प्रवेश से पूरा वातावरण श्बम-बम भोलेश् और श्हर-हर महादेवश् के जयघोष से गूंज उठा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 30 जुलाई से शुरू हुए सावन मास के बाद अब कांवड़ यात्रा ने गति पकड़ ली है। आगामी 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
शामली से होकर गुजरने वाले कांवड़ मार्ग पर भी अब दिन-प्रतिदिन शिवभक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। शामली से गुजर रहे कांवड़ियों में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों और जनपदों के श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं, जहां शिवभक्तों के लिए निशुल्क भोजन, शुद्ध पेयजल, चाय, फल, प्राथमिक उपचार, विश्राम स्थल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।कांवड़ मार्ग पर शनिवार को एक भावुक दृश्य भी देखने को मिला। हरियाणा के हनुमानगढ़ जिले के गोरक्षनाथ नगर निवासी सुभाष अपनी पत्नी सुंदर और पांच वर्षीय पुत्र रितिक के साथ कांवड़ लेकर शामली से गुजरे। परिवार की आस्था ने राहगीरों का भी ध्यान आकर्षित किया।
सुभाष ने बताया कि उनके एक बेटा और एक बेटी है। भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इसी श्रद्धा और आस्था के चलते वह इस बार पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर पर है, जबकि वह पत्नी और बेटे के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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