भोलों के जयकारे से गूंजने लगे कांवड मार्ग

हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ौत-बुढाना मार्ग पर कावड़िया बम बम भोले के नारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कावड़ियों ने बताया कि गर्मी का सामना करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें मार्ग पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

दाहा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कावड़ मार्ग से दूसरे प्रदेश के कावड़िया अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे है। कावड़ मार्ग पर ज्यादातर कलश कावड़ दिखा रही है। बड़ौत बुढाना मार्ग पर कई दिनों से लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस मार्ग से हरियाणा राजस्थान,पंजाब, दिल्ली के कावडियो का आवागमन होता है। गुरुवार को बड़ौत-बुढाना मार्ग पर सुबह शाम कांवड़िया मार्ग से बम बम भोले बम के नारे के साथ निकलते रहे। हरियाणा कांवड़िया अजित, दयाराम, गजानंद आदि ने बताया कि मार्ग पर वैसे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी ने परेशान किया है। मार्ग पर जगह-जगह शिविर लगने शुरू हो गए। इस मार्ग से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि प्रांतों के शिवभक्त कांवड़िया गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे है。

कावड़ियों की बातें मार्ग से निकल रहे हरियाणा के सांपला गांव निवासी शिव भक्त कावड़िया शंकर ने बताया कि भोले बाबा से प्यार है। शादी की मन्नत के लिए कावड़ लाए है। परिवार में सुख शांति रहे। मेरे पिता स्वस्थ रहे वह घर पर अकेले पिता है।

मन्नत पूरी करना राजस्थान अलवर के डबरवास गांव निवासी सतीश ने बताया भोले ने मरी मन्नत पूर्ण की है। मैने बाबा से शराब छुड़वाने की मन्नत मांगी थी बाबा पूर्ण कर दी तो हरिद्वार 11 लीटर गंगा जल लेकर पैदल 400 किलोमीटर यात्रा कर अपने गांव अपने गांव पहुंचूंगा जहां भोले बाबा का जल अभिषेक कर आशीर्वाद लूंगा।

भोले बाबा की आस्था हरियाणा के शिव भक्त कावड़िया में भोले बाबा के प्रति आस्था अटूट है। 78 वर्ष की उम्र भी आठवीं कावड़ गौमुख से लेकर आए। बताया कि भोले बाबा हर मन्नत पूर्ण करते है।

परिवार की मांगनाएँ हरियाणा महेंद्रगढ़ के सैदपुर गांव निवासी दयाराम ने बताया वह हर सावन के महीने में भोले बाबा की कावड़ लेकर आते है। बाबा में उनकी अट्टू आस्था ओर परिवार में सुख शांति की कामना के लिए कावड़ लाए।अबकी बार आठवीं कावड़ है। जो गौमुख लेकर आए है। उनके साथ में सतवीर,रेवाड़ी बलवाड़ी गांव निवासी गजानन्द ने बताया 25 साल पहले परिवार की बहुत नाजुक हालत थी। भोले बाबा ने अब परिवार में मौज कर रखी। अब कावड़ लेकर आए है साथ मे अजीत कुमार भी कावड़ लाए है。