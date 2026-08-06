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भोलों के वेश में घूमकर फीडबैक ले रहे अफसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस द्वारा कांवड़ियों की व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारियों ने शिविरों का निरीक्षण किया और भक्तों से उनकी सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। एसपी ने बताया कि यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भोलों के वेश में घूमकर फीडबैक ले रहे अफसर

बागपत। कांवड़ यात्रा में धीरे-धीरे शिवभक्तों की संख्या बढ़ रही है। गंगाजल लेकर हरिद्वार से शिवालयों की ओर शिवभक्त लौटने लगे हैं। पुलिस ने भी जहां तहां जिले में अपनी ड्यूटी संभाल ली है। डीएम, एसपी के निर्देश पर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तो चेक कर ही रहे हैं, साथ ही भोलों का वेश धरकर कांवड़ियों से बातचीत कर व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लेकर इसमें सुधार भी कर रहे हैं। एसडीएम, सीओ, कोतवाल भी कांवड़ शिविरों के निरीक्षण के अलावा कांवड़ रूट पर पैदल भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान कांवड़ियों से बात कर रास्ते मे मिली सुविधा, असुविधा का फीडबैक ले रहे हैं।

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साथ ही सभी को अफवाहों पर ध्यान न देने के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। अधिकारियों को कांवड़ियों के वेश में कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी सड़क पर उतरे हुए है। जहां भी कोई कमी नजर आती है, उसे तुरंत दुरूस्त कराया जा रहा है। बताया कि शिविरों में भी पुलिस कर्मी भृमण कर रहे है, जिससे वहां की स्थिति का अवलोकन किया जा सके।

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