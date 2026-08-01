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कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से हाईवे पर बढ़ा दबाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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नारसन में शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात को सही रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ियों का दबाव बढ़ने पर यातायात डायवर्ट किया जाता है। आने वाले दिनों में और भी कांवड़ियों के आने की संभावना है।

कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से हाईवे पर बढ़ा दबाव
कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से हाईवे पर बढ़ा दबाव

नारसन, संवाददाता। हाईवे पर शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों की भीड़ के बीच कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। हाईवे पर कांवड़ियों का दबाव बढ़ने पर यातायात को डायवर्ट किया जाता है। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या में और अधिक इजाफा होने की संभावना है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए जैसे-जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे पुलिस प्रशासन को कई स्थानों पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था करनी पड़ती है।

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