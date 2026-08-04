विधान परिषद- विधान परिषद में उठा फुटपाथों पर अवैध कब्जे का मुददा
लखनऊ में विधान परिषद में अवैध कब्जों का मुद्दा उठा। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी आदि शहरों में सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे बढ़ रहे हैं। इससे नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं और दिव्यांगजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्रवाई की मांग की गई।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को फुटपाथों और सड़कों पर बढ़ते अवैध कब्जों का मुद्दा उठा। शून्यकाल में भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कहा कि लखनऊ समेत बड़े शहरों में यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। उन्होंने सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की। श्री पाठक ने सूचना में कहा कि लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ और कानपुर सहित ज्यादातर मेट्रो शहरों में यह समस्या ज्यादा है। पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथों पर अवैध पार्किंग, अस्थायी और स्थायी कब्जों और व्यावसायिक गतिविधियों से नागरिकों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है।
खासतौर से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और स्कूल बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इनको खाली कराने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई का अभाव दिखता है। प्रदेश भर में अभियान चलाकर फुटपाथों और सड़कों को कब्जा मुक्त करवाया जाए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।
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