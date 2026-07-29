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गंगा ने चेतावनी का निशान किया पार

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह चेतावनी के निशान को पार कर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। खादर क्षेत्र के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन निगरानी और सतर्कता बढ़ा रहा है।

गंगा ने चेतावनी का निशान किया पार

पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से गंगा अब चेतावनी के निशान को पार करते हुए खतरे के निशान की छूने से कुछ ही दूरी पर है। इससे खादर क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी बढ़ गई है। वहीं गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद अधिकारियों ने खादर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है, जबकि ब्रजघाट में तो अस्थायी घाट गंगा के जलस्तर में डूब गए है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से निंरतर पानी छोड़े जाने के बाद ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार तक पहुंच गया है।

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जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंचते ही खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर ब्रजघाट पर भी दिखाई देने लगा है। स्नान घाटों की कई सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान और पूजा-अर्चना में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन घाटों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। बता दें कि 198.33 मीटर पर चेतावनी स्तर का निशान है, जबकि 199.33 पर मीटर पर खतरे का निशान (ऑरेंज अलर्ट) है। वहीं 199.99 मीटर पर रेड अलर्ट के साथ बाढ़ घोषित की जा सकती है। बुधवार को गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार करते हुए 198.40 मीटर पर पहुंच गया है। एसडीएम श्रीराम सिंह ने बताया कि गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रामीणों को जागरुक रहने की अपील की गई है।

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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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