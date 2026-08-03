रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ने लगी कांवड़ियों की भीड़
रेलवे स्टेशनों पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ रही है। हालांकि, अधिकतर स्थानीय कांवड़ियों ने अभी हरिद्वार नहीं जाना शुरू किया है। रविवार को कई ट्रेनें भी देर से आईं, जिसमें कांवड़िये शामिल थे। कांवड़ लेने गए यात्रियों का कहना है कि पंचक के कारण अभी अधिक लोग नहीं निकल रहे हैं।
रेलवे स्टेशनों पर भी कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी है। हालांकि अभी ज्यादा स्थानीय कांवड़ियों ने हरिद्वार जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन दिल्ली की तरफ से आने वाली अधिकतर ट्रेनों में कांवड़ियों की अच्छी खासी संख्या चल रही है। रविवार को भी ट्रेनों का लेट आना जारी रहा। पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही इंटरसिटी एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस और योगा एक्सप्रेस तीन से चार घंटे की देरी से पहुंची। इन ट्रेनों में कांवड़िये आए थे। वहीं, सिटी स्टेशन से भी काफी कांवड़ियों ने हरिद्वार के लिए कूच किया। कांवड़ लेने जा रहे रोहित और राजकुमार ने बताया कि पंचक लगे होने के चलते अभी ज्यादा कावंड़िये नहीं निकल रहे हैं।
वे भी पंचक के बाद ही जल उठाएंगे। दो दिन पहले जाकर मंदिरों और आश्रमों के दर्शन करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें