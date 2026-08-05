दहेज उत्पीड़न के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी

रामपुर में दहेज की मांग, मारपीट और प्रताड़ना की कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोप है कि पति, सास-ससुर और देवर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच में पीड़ित महिला को न्याय दिलाना और निर्दोषों की रक्षा करना दोनों महत्वपूर्ण हैं।

रामपुर। दहेज की मांग, मारपीट, प्रताड़ना और घर से निकालने के आरोप थानों में पहुंचने वाली कई वैवाहिक शिकायतों में कहानी का ढांचा लगभग एक जैसा नजर आता है। शिकायत दर्ज होते ही पति के साथ सास-ससुर और देवर तक आरोपी बना दिए जाते हैं। कई मामलों में देवर और ससुर पर छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। दहेज उत्पीड़न से जुड़े मुकदमों की बढ़ती संख्या के बीच सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पीड़ित महिला को न्याय कैसे मिले, बल्कि यह भी है कि शिकायत में लगाए गए हर आरोप की सच्चाई तक पुलिस कैसे पहुंचे। क्योंकि एक ओर वास्तविक पीड़िताओं को न्याय दिलाना जरूरी है तो दूसरी ओर जांच से पहले किसी निर्दोष को गंभीर आरोपों के बोझ तले दबने से बचाना भी उतना ही अहम है。

केस-1 अप्राकृतिक संबंध व अश्लीलता का आरोप

रामपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी एक महिला ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि दहेज के लिए पांच लाख रुपये और कार की मांग की गई। विरोध करने पर पति ने मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाए। सके अलावा, देवर और जेठ पर छेड़छाड़, जबरदस्ती करने और नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत पांच पर केस दर्ज किया।

केस-2 दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप

रामपुर। थाना सिविल लाइंस निवासी संगीता ने शिकायत में बताया कि विवाह के बाद से ही उनके पति वीर सिंह, सास रामवती, ससुराल के अन्य सदस्य पूरनलाल, धर्मवीर और गीता उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि नौकरी लगवाने के नाम पर दो लाख रुपये ऐंठने के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की गई, उनका फोन छीन लिया गया और उन्हें बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

केस-3 दहेज उत्पीड़न और ट्रिपल तलाक का मामला

​रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी एक महिला का आरोप था कि लालकुंआ निवासी पति, ससुर, सास और देवर कम दहेज को लेकर उसे ताने देते थे और मायके से दो लाख रुपये नकद व कार लाने का दबाव बनाते थे। देवर पर आरोप लगाया था कि वह अकेले पाकर अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर मोबाइल में अश्लील तस्वीरें और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। विरोध करने पर पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया था।

केस-4 एक मकान और दो लाख रुपये मांगने का आरोप

रामपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मदरसा निवासी महिला ने शिकायत कर बताया था कि वह गर्भवती हुई थीं मगर तबीयत बिगड़ने पर उसका गर्भपात करना पड़ा था। बाद में ससुराल वाले गलत आरोप लगाने लगे थे। ससुराल वालों ने एक मकान और दो लाख रुपये नकद की मांग की। मना करने पर पति आलमगीर खां, सास नशीमा और जेठ मो. आसिफ ने उनके साथ मारपीट की और पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने सभी पर केस दर्ज कर लिया।

केस-5 देवरों पर छेड़छाड़ और बच्ची फेंकने का आरोप

​रामपुर। शहजादनगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले पांच लाख नकद और एक बलेनो कार लाने की मांग करते थे। मना करने पर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और गंभीर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। आरोप था कि देवर कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करते थे। विरोध करने पर उसकी बच्ची को फेंक दिया जाता था। इसके अलावा महिला का पति अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था। विरोध करने पर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

केस-6 कम दहेज लाने का ताना देकर विवाहिता को पीटा

रामपुर। महिला थाने में चमन वी. की तहरीर पर पति समेत ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और गाली-गलौज की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। महिला ने आरोप लगाया कि दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर मारपीट कर उसे बच्ची समेत घर से निकाल दिया गया।