विशेष गाड़ियों के फेरो में वृद्धि
पूर्वोत्तर रेलवे ने चार जोड़ियों की विशेष गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की है। इसमें मऊ-प्रतापनगर, बनारस-मुम्बई सेंट्रल, छपरा-सूरत और दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। ये गाड़ियाँ सितंबर और अक्टूबर के बीच निर्धारित तिथियों पर चलाई जाएँगी।
वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे ने चार जोड़ी साप्ताहिक विशेष गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की है। इसमें मऊ-प्रतापनगर विशेष गाड़ी 27 सितम्बर से नौ फेरों, बनारस-मुम्बई सेंट्रल स्पेशल दो अक्तूबर तक नौ फेरों, छपरा-सूरत विशेष गाड़ी 30 सितम्बर से नौ फेरों और दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 14 सितम्बर से छह फेरों के लिए चलाई जाएगी।
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