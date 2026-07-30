अगस्त में भी चलती रहेगी धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल
धनबाद-शकूर बस्ती-धनबाद स्पेशल के फेरे अगस्त में भी बढ़ा दिए गए हैं। 03639 धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल 3 से 31 अगस्त तक हर सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं, 03640 शकूर बस्ती-धनबाद स्पेशल 4 अगस्त से 1 सितंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को चलेगी।
धनबाद। धनबाद-शकूर बस्ती-धनबाद स्पेशल का फेरा अगस्त में भी बढ़ा दिया गया है। 03639 धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल तीन से 31 अगस्त के बीच हर सोमवार और शुक्रवार को चलती रहेगी। इसी तरह 03640 शकूर बस्ती-धनबाद स्पेशल चार अगस्त से एक सितंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को पूर्व के समय और रूट पर चलती रहेगी।
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