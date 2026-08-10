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आगरा हाईवे पर आज लग सकता है जाम, समय से पहले निकलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में सोमवार से डाक कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी। इससे दिल्ली-आगरा हाईवे और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक में इजाफा होगा, जिसके कारण जाम लगने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से सलाह दी है कि वे निर्धारित मार्गों से बचें और समय से घर निकलें।

आगरा हाईवे पर आज लग सकता है जाम, समय से पहले निकलें

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। शहर में सोमवार से डाक कांवड़ियों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इससे दिल्ली-आगरा हाईवे और शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से से जाम लगने की आशंका है। मंगलवार दोपहर तक इनकी आवाजाही जारी रहने की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों को घर से समय से निकलने और कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों से बचकर निकलने की सलाह दी गई है। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए करीब दो हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पैदल कांवड़ यात्रियों के लिए मुख्य मार्ग आगरा नहर कालिंदी कुंज रोड निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और नाकाबंदी की गई है। वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। दुर्गा बिल्डर से सोतई पुल तक आगरा नहर के साथ वाले मार्ग पर पुलों के पास नाकेबंदी की गई है। वहीं, डाक कांवड़ को दिल्ली-आगरा हाईवे की सर्विस रोड से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सर्विस रोड पर भी वाहनों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। सोमवार से शहर के अलग-अलग कोनों में डाक कांवड़ का ही जोर रहेगा.

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कांवड़ियों की आवाजाही का प्रभाव

उधर, कांवड़ियों की आवाजाही के कारण आगरा नहर पर बने पुलों के आसपास अभी से ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। कांवड़ियों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए पुलों पर वाहनों को रोक-रोककर निकाला जा रहा है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में इससे जाम की स्थिति बन रही है। वाहनों की लंबी कतार लगने पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों को डायवर्ट भी कर रही है। बीपीटीपी पुल, सेहतपुर-पल्ला का नया पुल, खेड़ी पुल, तिगांव पुल, आईएमटी पुल और चंदावली पुल पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर इन पुलों पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ सकता है.

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सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था

कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। करीब दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और क्रेन की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रख रही है। सभी थाना प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्र में कांवड़ शिविर संचालकों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

वैकल्पिक मार्गों का उपयोग

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि सोमवार और मंगलवार को विशेष रूप से कांवड़ मार्गों पर जाने से बचें। दिल्ली-आगरा हाईवे से सफर करने वाले वाहन चालक जाम की संभावित स्थिति को देखते हुए घर से पर्याप्त समय लेकर निकलें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

प्रश्नोत्तर

कांवड़ यात्रा कब शुरू होगी?
कांवड़ यात्रा सोमवार से शुरू होगी।
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