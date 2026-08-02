दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे पर सफर महंगा: सैयद माजरा और गणेशपुर टोल की नई बढ़ी दरें लागू
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सहारनपुर। दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे पर यात्रा करने वाले वाहन मालिकों को अब पहले से ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। एक्सप्रेस-वे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से पहले बने गणेशपुर टोल, रसूलपुर टोल और छुटमलपुर के पास सैयदमाजरा टोल प्लाजा पर एक अगस्त से नई बढ़ी टोल दरें लागू कर दी गई हैं। बढ़ी दरों का सीधा असर हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार, गणेशपुर टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए अब एक तरफ का टोल 145 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया गया है। वहीं, एक ही दिन में आने-जाने वाले वाहनों को अब 230 रुपये चुकाने होंगे।
दूसरी ओर, सैयदमाजरा टोल प्लाजा पर सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। यहां एक तरफ का टोल 85 रुपये से बढ़ाकर 115 रुपये कर दिया गया है, जबकि एक दिन के भीतर वापसी करने वाले वाहनों के लिए शुल्क 170 रुपये निर्धारित किया गया है। मासिक पास अधिकतम 50 यात्रा के लिए गणेशपुर में 5135 व सैयद माजरा में 3800 रुपए का बनेगा। बस या ट्रक में गणेशपुर में रेट क्रमशः 520 (एक तरफ), 780 (वापसी) व मासिक पास अधिकतम 50 यात्रा के लिए 17380 रुपए है जबकि सैयदमाजरा में बस या ट्रक पर क्रमशः 385, 580 व 12865 रुपए टोल लगेगा। खास यह भी कि सैयदमाजरा टोल पर कुछ समय पहले ही कार व हल्के वाहनों पर टोल 35 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये किया गया था। अब दोबारा बढ़ोतरी यानी टोल दर 115 रुपए होने से स्थानीय लोगों, दैनिक यात्रियों और व्यावसायिक वाहन संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि कम समय में लगातार टोल दरें बढ़ने से यात्रा खासी महंगी हो गई है। रसूलपुर- लाखनौर टोल व बागपत स्थित टोल प्लाजा पर भी रेट बढ़े हैं। नई टोल दरें एक अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून की ओर सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा के बजट में अतिरिक्त खर्च का प्रावधान करना होगा। एनएचएआई अफसरों का कहना है कि टोल दरों में कुछ बढ़ोत्तरी की गई है।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
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