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रौतारा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा, एक अगस्त से लागू हुई नई दरें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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रानीपतरा, संवाद सूत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देश पर पूर्णिया-कटिहार मार्ग स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-131ए के रौतारा टोल प्लाजा

रौतारा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा, एक अगस्त से लागू हुई नई दरें

रानीपतरा, संवाद सूत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देश पर पूर्णिया-कटिहार मार्ग स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-131ए के रौतारा टोल प्लाजा पर एक अगस्त से नई टोल दरें लागू कर दी गई हैं। संशोधित दरों के तहत छोटी और बड़ी सभी श्रेणी के वाहनों के टोल शुल्क में वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार वाहन चालकों को अब पहले की तुलना में 5 से 15 रुपया तक अधिक टोल शुल्क देना होगा। नई दरों के अनुसार कार, जीप और मिनी बस पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दो एक्सल बस एवं अन्य वाहनों, तीन एक्सल वाहनों तथा चार एक्सल वाहनों के टोल शुल्क में 10 रुपए की वृद्धि की गई है।

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ओवरसाइज्ड (ओएसवी) भारी वाहनों के लिए टोल शुल्क 15 रुपया बढ़ाया गया है। इसके अलावा मासिक पास धारकों के शुल्क में भी 10 रुपया की वृद्धि लागू की गई है। टोल प्रशासन ने बताया कि संशोधित टोल दरें एक अगस्त 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। अब सभी वाहन चालकों को नई दरों के अनुसार ही टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। टोल प्लाजा पर नई दरों की सूची भी प्रदर्शित कर दी गई है। टोल प्रशासन ने वाहन चालकों से फास्टैग एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने की अपील की है। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार से बचने के साथ समय की भी बचत होगी और यातायात सुचारु बना रहेगा।

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