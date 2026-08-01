सुविधा-अब रतनसराय स्टेशन पर भी रूकेगी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन
गोपालगंज में छपरा-थावे रेलखंड के रतनसराय स्टेशन पर श्रावणी मेला के लिए विशेष ट्रेन का ठहराव बढ़ाया गया है। रेलवे ने 31 जुलाई से 29 अगस्त तक इस ट्रेन का संचालन सुनिश्चित किया है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है।
गोपालगंज। थावे, गोपालगंज व दिघवा दुबौली के बाद अब छपरा-थावे रेलखंड के रतनसराय स्टेशन भी बढ़नी-देवघर श्रावणी मेला विशेष ट्रेन का ठहराव होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रेलवे ने उक्त विशेष ट्रेन के ठहराव की संख्या बढ़ा दी है। जिससे जिले के लोगों को श्रावणी मेला में सीधे तौर पर आवागमन करने की सुविधा मिलेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि बढ़नी-देवघर विशेष ट्रेन के ठहराव की संख्या बढ़ाते हुए नए समय सारणी जारी कर दी गई है।
नए समय सारणी
नए समय सारणी के अनुसार 31 जुलाई से 29 अगस्त के बीच बढ़नी जंक्शन से प्रतिदिन दोपहर 3:20 बजे चलेगी, जो शोरहतगढ़, सिद्धार्थनगर, आनंदनगर, गोरखपुर, कप्तानगंज, रामकोला, पडरौना, दुधही, तमकुही रोड होते हुए रात 9:00 बजे थावे जंक्शन, 9:22 बजे गोपालगंज, 9:42 बजे रतनसराय व रात 10:09 बजे दिघवा दुबौली स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद यह विशेष ट्रेन मशरख, मढ़ौरा, खैरा, छपरा ग्रामीण, दिघवारा, सोनपुर, हाजीपुर, देसरी, शाहपुर पटोरी, बछवारा, बरौनी, बेगुसराय, साहिबपुर कमाल, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बरहट, बांका होने हुए अगले दिन दोपहर 3:20 बजे देवघर जंक्शन पहुंचेगी।
वापसी टाइम टेबल
श्रावणी मेला विशेष ट्रेन के वापसी का टाइम टेबल वापसी में देवघर-बढ़नी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन का परिचालन देवघर जंक्शन से प्रतिदिन शाम 7:45 बजे होगा, जो बांका, बरहट, भागलपुर होते हुए इसी दिन रात 9:25 बजे सुलतानगंज पहुंचेगी। इसके बाद यह विशेष ट्रेन मुंगेर, साहिबपुर कमाल, बेगुसराय, बरौनी, बछवारा, शाहपुर पटोरी, देसरी, हाजीपुर, सोनपुर, दिघवारा, खैरा, मढ़ौरा, मशरख होते हुए अगले दिन सुबह 7:12 बजे दिघवा दुबौली, 7:40 बजे रतनसराय, 8:04 बजे गोपालगंज व 8:25 बजे थावे जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन तमकुही रोड, पड़रौना, रामकोला, कप्तानगंज, गोरखपुर, आनंदनगर, सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ होते हुए शाम 3:15 बजे बढ़नी जंक्शन पहुंचेगी।
विशेष ट्रेन का परिचालन
29 अगस्त तक होगा श्रावणी मेला विशेष ट्रेन का परिचालन रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेला विशेष ट्रेन 28 जुलाई से 29 अगस्त के बीच बढ़नी जंक्शन तो 29 जुलाई से 29 अगस्त के बीच देवघर जंक्शन से चलेगी। इस विशेष ट्रेन का परिचालन अप व डाउन साइड से कुल 33 फेरों में कराया जाएगा। देवघर तक की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस विशेष ट्रेन में शयनयान व साधारण द्वितीय श्रेणी के 14 तथा एस.एल.आर. के 02 सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए गए हैं।
आम सवाल-जवाब
लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
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