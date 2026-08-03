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कांवड़ यात्रा: हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों और बस डिपो पर सुरक्षा कड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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हरिद्वार को जाने वाली ट्रेनों में निगरानी बढ़ी, बरती जा रही सतर्कता आरपीएफ के एस्कॉर्ट ट्रेनों और स्टेशन परिसर पर निगाह रखे हुए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा

कांवड़ यात्रा: हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों और बस डिपो पर सुरक्षा कड़ी

सावन माह में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और परिवहन निगम ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ के एस्कॉर्ट ट्रेनों और स्टेशन परिसर पर निगाह रखे हुए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि रोडवेज के अस्थायी बस स्टैंड पर भी 24 घंटे पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं। हरिद्वार जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में जीआरपी के 12 एस्कॉर्ट तैनात हैं। एस्कॉर्ट टीम सभी कोचों में गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और सामान की जांच कर रही है। वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वारों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।

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प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है तथा लावारिस वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है। जीआरपी प्रभारी रविंद्र कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए हैं कि रेलवे पुलिसकर्मी प्रवेश और निकास द्वार, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर तथा प्लेटफॉर्म पर लगातार गश्त करेंगे। आरपीएफ ने भी स्टेशन परिसर में निगरानी तेज कर दी है। सभी जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्टेशन पर ट्रेनों के आगमन के दौरान उद्घोषणा के माध्यम से श्रद्धालुओं और यात्रियों को आवश्यक जानकारी दी जा रही है। वहीं रोडवेज के अस्थायी बस अड्डों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बस स्टैंड परिसर में नियमित साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

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