Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनौली सीमा पर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर, डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सौनौली सीमा का निरीक्षण किया। सुरक्षा एजेंसियों को 84 किमी लंबी नेपाल सीमा पर अलर्ट रहने और वाहनों और लोगों की तलाशी की तैकीद की गई। सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बैठक भी की गई।

सोनौली सीमा पर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट
सोनौली सीमा पर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर डीएम गौरव सिंह सोगरवाल व एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सोमवार को सौनौली सीमा का निरीक्षण किया। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को जिले से लगी नेपाल की 84 किमी सीमा पर अलर्ट मोड में रहने को कहा। सीमा पर एसएसबी और पुलिस से हर आने-जाने वाले वाहनों, लगेज तथा लोगों की तलाशी की ताकीद की। इसके अलावा सीमा पर सीसीटीवी, डाग स्क्वायड तथा नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बताया गया कि सघन जांच के साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

दोनों आला अफसरों ने एसएसबी की सीमा चौकी पर बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा एजेंसियों एवं खुफिया एजेंसी के साथ एक बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। बॉर्डर की सुरक्षा कड़ाई के साथ करने के निर्देश दिए। डीएम व एसपी ने बताया कि सीमा की सुरक्षा को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की गई है। सोनौली बॉर्डर से बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है, इसीलिए दोनों देशों की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ताकि देश विरोधी तत्त्वों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियों को ग्राउंड लेवल पर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत-नेपाल सीमा स्थित निर्माणाधीन आईसीपी की भौतिक प्रगति का जायजा लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।