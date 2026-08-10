सोनौली सीमा पर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर डीएम गौरव सिंह सोगरवाल व एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सोमवार को सौनौली सीमा का निरीक्षण किया। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को जिले से लगी नेपाल की 84 किमी सीमा पर अलर्ट मोड में रहने को कहा। सीमा पर एसएसबी और पुलिस से हर आने-जाने वाले वाहनों, लगेज तथा लोगों की तलाशी की ताकीद की। इसके अलावा सीमा पर सीसीटीवी, डाग स्क्वायड तथा नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बताया गया कि सघन जांच के साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

दोनों आला अफसरों ने एसएसबी की सीमा चौकी पर बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा एजेंसियों एवं खुफिया एजेंसी के साथ एक बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। बॉर्डर की सुरक्षा कड़ाई के साथ करने के निर्देश दिए। डीएम व एसपी ने बताया कि सीमा की सुरक्षा को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक की गई है। सोनौली बॉर्डर से बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है, इसीलिए दोनों देशों की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ताकि देश विरोधी तत्त्वों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियों को ग्राउंड लेवल पर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत-नेपाल सीमा स्थित निर्माणाधीन आईसीपी की भौतिक प्रगति का जायजा लिया।