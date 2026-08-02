Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगाजल लाने ट्रेनों में सवार हुए कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बड़ौत में, हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। हर ट्रेन में चार जवान तैनात किए गए हैं। बड़ौत, बागपत रोड, और खेकड़ा स्टेशन पर तीन दस्ते बनाए गए हैं। चार ट्रेनें हरिद्वार के लिए संचालित होती हैं।

गंगाजल लाने ट्रेनों में सवार हुए कांवड़िये

बड़ौत। हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कांवड़ियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर हर ट्रेन में चार जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों में कांवड़ लाने वालों की संख्या 70 फीसदी थी। रेलवे प्रशासन की ओर से बड़ौत, बागपत रोड, खेकड़ा स्टेशन पर तीन दस्ते बनाए गए हैं। इनमें आरपीएफ, जीआरपी व आरपीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये

सुरक्षा व्यवस्था

स्टेशन पर सादी वर्दी में महिला आरपीएफ की जवानों को तैनात किया गया है। वर्तमान में 4 ट्रेन हरिद्वार की ओर रवाना होती हैं। इनमे एक अभी कुछ दिन पहले ही शुरू की गई स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। कांवड़ लाने वाले अधिकतर लोग ट्रेनों के जरिए हरिद्वार की ओर रवाना होते हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर सन्नी कुमार ने बताया कि हरिद्वार जाने वाली हर ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्टेशन पर तीन दस्ते आठ-आठ घंटे ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। दस्ते में महिला सिपाहियों को भी रखा गया है। लावारिस सामान की चेकिंग के लिए जवानों के पास मेटल डिटेक्टर भी हैं। शाम के समय शामली से हरिद्वार विस्तारित हुई स्पेशल ट्रेन में गंगाजल लेने जाने वालों की काफी भीड़ रही। ट्रेन में सवार हुए कांवड़ियों संग अन्य यात्री भी बोल बम, बम के उद्घोष कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये

---------

ये ट्रेनें हैं हरिद्वार के लिए संचालित:

ट्रेन समय (बड़ौत स्टेशन)

19609 4:12 बजे सुबह

14305 11:50 बजे सुबह

64033 5:48 बजे शाम

74023 9:30 बजे रात्रि

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं?
हर ट्रेन में चार जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी व आरपीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
ये भी पढ़ें:हरिद्वार स्टेशन पर 24 घंटे सेवा में जुटीं स्काउट्स-गाइड्स और सिविल डिफेंस की टीमें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।