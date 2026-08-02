गंगाजल लाने ट्रेनों में सवार हुए कांवड़िये

गंगाजल लाने ट्रेनों में सवार हुए कांवड़िये
बड़ौत में, हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। हर ट्रेन में चार जवान तैनात किए गए हैं। बड़ौत, बागपत रोड, और खेकड़ा स्टेशन पर तीन दस्ते बनाए गए हैं। चार ट्रेनें हरिद्वार के लिए संचालित होती हैं।
बड़ौत। हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों में कांवड़ियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर हर ट्रेन में चार जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों में कांवड़ लाने वालों की संख्या 70 फीसदी थी। रेलवे प्रशासन की ओर से बड़ौत, बागपत रोड, खेकड़ा स्टेशन पर तीन दस्ते बनाए गए हैं। इनमें आरपीएफ, जीआरपी व आरपीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था
स्टेशन पर सादी वर्दी में महिला आरपीएफ की जवानों को तैनात किया गया है। वर्तमान में 4 ट्रेन हरिद्वार की ओर रवाना होती हैं। इनमे एक अभी कुछ दिन पहले ही शुरू की गई स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। कांवड़ लाने वाले अधिकतर लोग ट्रेनों के जरिए हरिद्वार की ओर रवाना होते हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर सन्नी कुमार ने बताया कि हरिद्वार जाने वाली हर ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्टेशन पर तीन दस्ते आठ-आठ घंटे ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। दस्ते में महिला सिपाहियों को भी रखा गया है। लावारिस सामान की चेकिंग के लिए जवानों के पास मेटल डिटेक्टर भी हैं। शाम के समय शामली से हरिद्वार विस्तारित हुई स्पेशल ट्रेन में गंगाजल लेने जाने वालों की काफी भीड़ रही। ट्रेन में सवार हुए कांवड़ियों संग अन्य यात्री भी बोल बम, बम के उद्घोष कर रहे थे।
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ये ट्रेनें हैं हरिद्वार के लिए संचालित:
ट्रेन समय (बड़ौत स्टेशन)
19609 4:12 बजे सुबह
14305 11:50 बजे सुबह
64033 5:48 बजे शाम
74023 9:30 बजे रात्रि
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