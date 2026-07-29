कांवड़ मार्ग पर रहेंगी 21 पुलिस चौकियां, आज रात से लागू होगा रूट डायवर्जन
कांवड़ मार्ग पर रहेंगी 21 पुलिस चौकियां, आज रात से लागू होगा रूट डायवर्जनकांवड़ मार्ग पर रहेंगी 21 पुलिस चौकियां, आज रात से लागू होगा रूट डायवर्जनकांव
सरसावा संवाददाता। सावन मास की शुरुआत गुरुवार से होने के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए बुधवार को पुलिस ने कांवड़ मार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग और मार्ग पर बने कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि एडीजी मेरठ और डीआईजी सहारनपुर के निर्देशों के अनुसार बुधवार रात से रूट डायवर्जन योजना लागू कर दी जाएगी। कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल विषम परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।उन्होंने
बताया कि सरसावा से होकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान जाने वाले कांवड़िये गुजरते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पूरे मार्ग पर 21 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में अपनी चौकी न छोड़ें और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाएं। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रवेशकुमार शर्मा, पावर कारपोरेशन के एसडीओ अरुण कुमार पांडे आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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