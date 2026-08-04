हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी गंगा नगरी
सावन माह के पहले सोमवार पर, हापुड़ और मुरादाबाद जाने वाले मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात है और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
सावन माह के पहले सोमवार को लेकर नेशनल हापुड़ और मुरादाबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्रजघाट और हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िये अपने अपने मार्ग से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देख पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हुए यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के सिखेड़ा एग्जिट प्वाइंट पर भारी वाहन नहीं उतरने दिए जा रहे हैं। हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर लौट रहे बरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ल आदि क्षेत्र के कांवड़ियां नेशनल हाईवे मार्ग से होकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस ने पैदल व वाहनों से आने-जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर वाहनों की रफ्तार व यातायात व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। मार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ब्रजघाट से लेकर अल्लाबख्शपुर, स्याना चौपला, मेरठ मार्ग, स्याना मार्ग पर खासा पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से भारी वाहन सिखेड़ा एग्जिट प्वाइंट से चढ़ाया जा रहा है किसी को वहां से नहीं उतरने दिए जा रहे हैं।
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