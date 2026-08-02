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बरसात में थनेला बीमारी से ग्रसित हो रहे दुधारू पशु, सतर्क रहें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बरसात के मौसम के दौरान दुधारू पशुओं में थनेला (मास्टाइटिस) बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को बरसात में सतर्क रहने की सलाह दी है। साफ-सफाई और उचित देखभाल से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जल्दी पहचान और उपचार से दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव कम किया जा सकता है।

बरसात में थनेला बीमारी से ग्रसित हो रहे दुधारू पशु, सतर्क रहें

मानसून के दौरान बढ़ी नमी और संक्रमण के कारण दudhारू पशुओं में थनेला (मास्टाइटिस) बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि दूध निकालने से पहले और बाद में यदि थनों की अच्छी तरह सफाई नहीं की जाए तो बैक्टीरिया आसानी से थनों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे थनेला बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। विभाग के अनुसार बरसात में गोशाला में गंदगी, कीचड़ और अधिक नमी रहने से संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे में दूध निकालते समय हाथों की सफाई, साफ बर्तन का उपयोग और थनों को स्वच्छ पानी से धोकर सुखाना बेहद जरूरी है। दूध निकालने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से साफ करने की भी सलाह दी गई है।

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बीमारी के लक्षण

डॉक्टरों का कहना है कि थनेला बीमारी होने पर पशु के थनों में सूजन, दर्द और गर्माहट महसूस होती है। दूध की मात्रा घट जाती है और दूध में पानी जैसा पतलापन, गांठ या खून के अंश भी दिखाई दे सकते हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने पर पशु का दुग्ध उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित हो सकता है। विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में गोशाला को साफ और सूखा रखें, बीमार पशु को अलग रखें तथा किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

बीमारी के कारण

पशु चिकित्सक डॉ भीम कुमार ने बताया कि थनेला (मास्टाइटिस) बीमारी मुख्यरूप से डेयरी प्रबंधन में लापरवाही से होती है। समय पर साफ-सफाई और सही देखभाल अपनाकर इस बीमारी से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। थनेला बीमारी की शुरुआती पहचान दूध की जांच से भी की जा सकती है। दूध में अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा बढ़ने पर संक्रमण का संकेत मिलता है। इसकी जांच स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से की जाती है, जिससे समय रहते बीमारी का पता लगाकर उपचार शुरू किया जा सकता है।

थनेला के मुख्य कारण

- दूध दुहने से पहले थनों की अच्छी तरह सफाई नहीं करना।

- दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथ, कपड़े या नाखून गंदे होना।

- बीमार व्यक्ति द्वारा पशु का दूध दुहना।

- दूध निकालने वाले बर्तनों का साफ-सुथरा नहीं होना।

- गंदी या कीचड़युक्त जगह पर पशु का दूध निकालना।

- बछड़े को दूध पिलाने के बाद थनों की सफाई नहीं करना।

- पशु के पेट, थन और पूंछ पर गंदगी जमा रहना।

- खराब डेयरी प्रबंधन, असंतुलित आहार और तनाव के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना।

बचाव के तरीके

- दूध दुहने से पहले और बाद में थनों को साफ पानी से धोकर सुखाएं।

- दूध निकालते समय साफ पानी, स्वच्छ बर्तन और साफ फर्श का उपयोग करें।

- डेयरी में काम करनेवाले सभी कर्मचारियों को साफ कपड़े पहनने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें।

- पशुशाला की नियमित सफाई और सूखा वातावरण बनाए रखें।

- पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे।

- किसी भी पशु में थनेला के शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

FAQ

थनेला (मास्टाइटिस) बीमारी क्या है?
थनेला (मास्टाइटिस) बीमारी दुधारू पशुओं में संक्रमण के कारण होती है, जिससे थनों में सूजन, दर्द और दूध की मात्रा में कमी आती है।
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