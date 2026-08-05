मद्महेश्वर और तुंगनाथ में भी बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंचे
रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ में कावड़ियों की बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचने से रौनक बढ़ गई है। पिछले तीन दिनों में इन धार्मिक स्थलों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी है।
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के साथ ही मद्महेश्वर और तुंगनाथ में भी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री दर्शनों को पहुंच रहे हैं। पिछले तीन दिनों के भीतर तीनों धार्मिक स्थलों पर कांवड़ियों के पहुंचने से रौनक बढ़ गई है।
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