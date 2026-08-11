11 दिनों में 2.8 लाख से तीर्थयात्रियों ने की श्रावणी मेला में रेल यात्रा
सुल्तानगंज स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में 39 प्रतिशत वृद्धि जसीडीह स्टेशन पर 13 प्रतिशत
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला में कांवरियों की संख्या बढ़ रही है। श्रावणी मेला में 9 अगस्त तक मेला क्षेत्र से जुड़े स्टेशनों पर 11 दिनों में 2.8 लाख तीर्थयात्रियों ने ट्रेन से यात्रा की। रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यापक यात्री सुविधाएं, विशेष ट्रेनों का संचालन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। पूर्व रेलवे के आंकड़ों के अनुसार जसीडीह स्टेशन पर 72,890 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जो वर्ष 2025 में दर्ज 84,392 यात्रियों की तुलना में 13.63 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। वहीं, सुल्तानगंज में 1,06,640 आवक यात्रियों की संख्या दर्ज की गई, जो वर्ष 2025 के 76,481 यात्रियों की तुलना में 39.43 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। बासुकीनाथ में भी 9.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2025 के 16,306 यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 17,850 यात्रियों ने यात्रा की। देवघर में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2025 के 19,429 यात्रियों की तुलना में 21,582 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। वैद्यनाथधाम में 22.63 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जहां 2025 के 7,022 यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 5,433 यात्रियों की आवाजाही हुई। वहीं, तारकेश्वर में 57,526 यात्रियों ने यात्रा की, जो वर्ष 2025 में दर्ज 65,243 यात्रियों की तुलना में 11.83 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है。
श्रद्धालुओं को मुहैया कराया गया चिकित्सा सुविधा
सभी प्रमुख स्टेशनों पर श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गईं। बासुकीनाथ में 632, जसीडीह में 301, देवघर में 189, तारकेश्वर में 145, वैद्यनाथधाम में 90 और सुल्तानगंज में 82 श्रद्धालुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, बुजुर्ग एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्हीलचेयर सहायता भी उपलब्ध कराई गई। तारकेश्वर में 8, जसीडीह में 7, देवघर में 1, बासुकीनाथ में 1 तथा सुल्तानगंज में 1 व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई।
सभी रूट पर संचालित किया गया विशेष ट्रेन
पूर्व रेलवे ने सभी प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनों का संचालन किया और मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए। जसीडीह स्टेशन से 32 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं, जिनमें कुल 478 कोच थे। देवघर से 18 विशेष ट्रेनें, कुल 234 कोचों के साथ संचालित की गईं। बासुकीनाथ से 10 विशेष ट्रेनें, कुल 120 कोचों के साथ, जबकि वैद्यनाथधाम से 6 विशेष ट्रेनें, कुल 72 कोचों के साथ संचालित की गईं। सुल्तानगंज में छह जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया।
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा कि पूर्व रेलवे पवित्र श्रावणी मेला के दौरान आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुगम यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर समर्पित कर्मचारी एवं चिकित्सा दल चौबीसों घंटे कार्यरत हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें