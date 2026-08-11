11 दिनों में 2.8 लाख से तीर्थयात्रियों ने की श्रावणी मेला में रेल यात्रा

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला में कांवरियों की संख्या बढ़ रही है। श्रावणी मेला में 9 अगस्त तक मेला क्षेत्र से जुड़े स्टेशनों पर 11 दिनों में 2.8 लाख तीर्थयात्रियों ने ट्रेन से यात्रा की। रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए व्यापक यात्री सुविधाएं, विशेष ट्रेनों का संचालन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। पूर्व रेलवे के आंकड़ों के अनुसार जसीडीह स्टेशन पर 72,890 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई, जो वर्ष 2025 में दर्ज 84,392 यात्रियों की तुलना में 13.63 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। वहीं, सुल्तानगंज में 1,06,640 आवक यात्रियों की संख्या दर्ज की गई, जो वर्ष 2025 के 76,481 यात्रियों की तुलना में 39.43 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। बासुकीनाथ में भी 9.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जहां 2025 के 16,306 यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 17,850 यात्रियों ने यात्रा की। देवघर में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2025 के 19,429 यात्रियों की तुलना में 21,582 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। वैद्यनाथधाम में 22.63 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जहां 2025 के 7,022 यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 5,433 यात्रियों की आवाजाही हुई। वहीं, तारकेश्वर में 57,526 यात्रियों ने यात्रा की, जो वर्ष 2025 में दर्ज 65,243 यात्रियों की तुलना में 11.83 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है。