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बांका: भागलपुर-बासुकीनाथ कांवरिया मार्ग पर बढ़ी शिवभक्तों की चहल-पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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श्रावणी मेले के दौरान भागलपुर-बासुकीनाथ मार्ग पर शिवभक्तों की आवाजाही बढ़ गई है। कांवर यात्री बोल बम के जयघोष के साथ रवाना हुए हैं। सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

बांका: भागलपुर-बासुकीनाथ कांवरिया मार्ग पर बढ़ी शिवभक्तों की चहल-पहल

बांका से संतोष की रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान भागलपुर-बासुकीनाथ कांवरिया मार्ग पर शिवभक्तों की आवाजाही तेज हो गई है। शनिवार से बड़ी संख्या में कांवर यात्री बोल बम के जयघोष के साथ बाबा बासुकीनाथ की ओर रवाना होने लगे। कांवरिया मार्ग पर जगह-जगह सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा, भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, दंडाधिकारी और स्वयंसेवक लगातार कांवरियों की सहायता में जुटे हैं। मार्ग पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यातायात संचालन को भी दुरुस्त रखा गया है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए यात्रा को पहले से अधिक सुगम बताया।

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