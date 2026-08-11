Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे, डीजे की धुन पर थिरके कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

गजरौला, संवाददाता। सावन माह की शिवरात्रि से पहले हरिद्वार व बृजघाट से कावंड़ लेकर लौटने वाले कावंड़ियों की संख्या सोमवार को खासी बढ़ गई। पुलिस-प्रशासन ने हाईवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया। कांवड़ियों ने शिव के जयकारों के साथ यात्रा की, जिससे माहौल भगवामयी हो गया।

बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे, डीजे की धुन पर थिरके कांवड़िये

गजरौला, संवाददाता। सावन माह की शिवरात्रि से पहले हरिद्वार व बृजघाट से कावंड़ लेकर लौटने वाले कावंड़ियों की संख्या सोमवार को खासी बढ़ गई। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे के साथ ही बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया। मंगलवार को शिवरात्रि पर्व के जलाभिषेक के बाद ही हाईवे पर यातायात सुचारू किया जा सकेगा। सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिनभर कांवड़ियों का रेला दिखाई दिया। डीजे की धुन पर शिवभक्त नाचते-गाते व भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हाईवे का माहौल पूरी तरह शिवमयी नजर आया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे गजरौला क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। किसी ने पैदल तो किसी ने डीजे लगी कांवड़ के साथ यात्रा की। जत्थों में शामिल कांवड़िये बम-बम भोले, हर-हर महादेव व जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। डीजे पर बज रहे भजनों व शिव गीतों की धुन पर कांवड़िये जमकर थिरके। कई जत्थों में युवा कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बना। रास्ते में जगह-जगह रुककर उन्होंने डीजे की धुन पर नृत्य किया व मंजिल की ओर रवाना हो गए। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हाईवे व प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है。

ये भी पढ़ें:शिव रात्रि पर जलाभिषेक करने को शिवालयों पर पहुंचे कांवड़िये

केसरिया रंग में रंगा हाईवे

गजरौला। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते हाईवे का माहौल पूरी तरह भगवामयी नजर आ रहा है। दूर तक दिखाई दे रहे केसरिया वस्त्र पहने कांवड़ियों के जत्थे व डीजे पर बज रहे शिव भजनों से हाईवे गूंज रहा है। जगह-जगह लोग कांवड़ियों के स्वागत के लिए भी खड़े नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Shamli News: डाक कांवड़ियों के वाहनों से गूंजा शहर, हाईवे से लेकर सड़कों तक शिवभक्ति की धूम
ये भी पढ़ें:Gurgaon News: सावन के दूसरे सोमवार को मंदिरों में जलाभिषेक के लिए रही भीड़

FAQs

कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण क्या उपाय किए गए हैं?
कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हाईवे व प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।