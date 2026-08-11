बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा हाईवे, डीजे की धुन पर थिरके कांवड़िये

गजरौला, संवाददाता। सावन माह की शिवरात्रि से पहले हरिद्वार व बृजघाट से कावंड़ लेकर लौटने वाले कावंड़ियों की संख्या सोमवार को खासी बढ़ गई। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे के साथ ही बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया। मंगलवार को शिवरात्रि पर्व के जलाभिषेक के बाद ही हाईवे पर यातायात सुचारू किया जा सकेगा। सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिनभर कांवड़ियों का रेला दिखाई दिया। डीजे की धुन पर शिवभक्त नाचते-गाते व भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हाईवे का माहौल पूरी तरह शिवमयी नजर आया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे गजरौला क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। किसी ने पैदल तो किसी ने डीजे लगी कांवड़ के साथ यात्रा की। जत्थों में शामिल कांवड़िये बम-बम भोले, हर-हर महादेव व जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। डीजे पर बज रहे भजनों व शिव गीतों की धुन पर कांवड़िये जमकर थिरके। कई जत्थों में युवा कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बना। रास्ते में जगह-जगह रुककर उन्होंने डीजे की धुन पर नृत्य किया व मंजिल की ओर रवाना हो गए। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हाईवे व प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है。