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गजरौला मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, बढ़ाई चौकसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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सावन माह के पहले सोमवार पर गजरौला मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनात है, और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गजरौला मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, बढ़ाई चौकसी

सावन माह के पहले सोमवार को लेकर गजरौला मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िये गजरौला मार्ग से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देख पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हुए यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के मंगरौला एग्जिट प्वाइंट पर भारी वाहन नहीं उतरने दिए जा रहे हैं। हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर लौट रहे बदायूं, अलीगढ़, अनूपशहर व गंवा आदि क्षेत्र के कांवड़ियां गजरौला मार्ग से होकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

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कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस ने पैदल व वाहनों से आने-जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर वाहनों की रफ्तार व यातायात व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। मार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। नगर के गजरौला अड्डा, संभल अड्डा, अमरोहा अड्डा व रहरा अड्डा पर खासा पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से भारी वाहन मंगरौला एग्जिट प्वाइंट पर नहीं उतरने दिए जा रहे हैं। भारी वाहन अलीगढ़ मार्ग पर गुजरने से हादसा होने की आशंका है। जगह-जगह पुलिस तैनात की गई है।

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