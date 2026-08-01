मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन माह की शुरुआत के साथ ही जलालगढ़ स्थित प्राचीन जालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। भगवान शिव के दर्शन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे सावन माह में मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक, श्रृंगार, आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से शारीरिक एवं मानसिक कष्टों का निवारण होता है, पापों का क्षय होता है तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

उन्होंने कहा कि शिवलिंग पर विधिवत अभिषेक करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर पूजा-अर्चना के अलग-अलग फल बताए गए हैं। घर में पूजा करने से सामान्य पुण्य मिलता है, जबकि गौशाला, तीर्थस्थल, पर्वत और मंदिर में पूजा करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, जप और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पंडित शर्मा ने श्रद्धालुओं से सावन माह में रुद्राभिषेक के पुण्य कार्य में भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जालेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक कराया जा रहा है तथा श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार रुद्राभिषेक की तिथि निर्धारित कराने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं।