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कांवड़ियों के लिए सिवाया टोल प्लाजा की पांच लाइनें आरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हाईवे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सिवाया टोल प्लाजा पर पांच लाइनों को बूम रहित किया गया है। बाइक कांवड़ियों के लिए एक लाइन आरक्षित की गई है। प्रशासन ने टोल प्लाजा पर ताजा पानी की व्यवस्था भी की है और हाईवे को सुरक्षा के लिए टू वे किया गया है।

कांवड़ियों के लिए सिवाया टोल प्लाजा की पांच लाइनें आरक्षित
कांवड़ियों के लिए सिवाया टोल प्लाजा की पांच लाइनें आरक्षित

हाईवे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या में बढोत्तरी होने पर रविवार को सिवाया टोल प्लाजा की मेरठ की ओर जाने वाले पांच लाइनों को बूम रहित कर कांवड़ियों के निकलने के लिए आरक्षित किया गया। एक लाइन को बाइक कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर बैरिकेडिंग की गई। टोल प्लाजा लाइजनिंग ऑफिसर मनिंदर विहान ने बताया कि कांवड़ियों बढ़ती संख्या के चलते मेरठ की ओर जाने वाली पांच लाइनों को बूम रहित कराया गया। जिससे कांवड़ियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। एक लाइन को बाइक कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया, ताकि कोई हादसा न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के लिए ताजा और शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई गई हैं। मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाली लाइनों पर अभी टोल शुल्क वसूला जा रहा है।

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कांवड़ मार्ग की स्थिति

टू वे हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग

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दौराला। हाइवे पर बढ़ती कांवड़ यात्रियों की संख्या के चलते प्रशासन द्वारा हाईवे को टू वे कराया गया। कांवड़ियों की सुरक्षा के चलते मेरठ की ओर आने वाले मार्ग को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया। हरिद्वार की ओर जा रहे टू वे हाईवे कांवड़ मार्ग पर वाहनों का आवगमन जारी रहा। हरिद्वार की ओर जा रहे हाईवे कांवड़ मार्ग के टू वे होने से मेरठ की ओर आने वाला हाईवे कांवड़ मार्ग कांवड़ियों को लिए आरक्षित हो गया। जिससे कांवड़ यात्रियों को मंजिल की ओर बढ़ने में आसानी होने के साथ हादसे का खतरा भी कम हो गया।

आराम करने की व्यवस्था

आरक्षित कांवड़ मार्ग पर सजी कलश कांवड़

दौराला। मेरठ की ओर आने वाले हाईवे कांवड़ मार्ग के कांवड़ियों के लिए आरक्षित होने से कांवड़ियों के लिए आराम करना और कांवड़ रखना आसान हो गया। कांवड़ियां हाईवे किनारे अपनी कांवड़ रखकर सेवा शिविरों और डिवाइडरों पर आराम करने लगे है। आरक्षित हाईवे कांवड़ मार्ग केसरिया रंग में रंगने के साथ कलशमय हो गया। हाईवे कांवड़ मार्ग पर हर जगह कलश कांवड़ ही कांवड़ रखी नजर आ रही है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ियों के लिए टोल प्लाजा पर क्या व्यवस्था की गई है?
कांवड़ यात्रा के दौरान टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के लिए ताजा और शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई गई हैं।
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