आज से नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड से बसों का होगा परिचालन

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होते ही भागलपुर और आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। यात्रियों की इस अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्णिया से भागलपुर रूट पर बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो। दरअसल, विक्रमशिला सेतु पर से बसों के आवागमन नहीं होने के कारण बस निजी और सरकारी बस संचालक अपनी बसों को परबत्ता के समीप स्थित एक निजी पेट्रोल पंप के पास खड़ा करते हैं। फिर वहीं से बसों का परिचालन होता है। लेकिन इस जगह पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही है। जिसकी शिकायत बस संचालकों ने कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों से कर चुके हैं। यहां यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस तरह के तमाम समस्याओं को देखते हुए गुरुवार से सभी बस संचालकों जिसमें सरकारी और गैर सरकारी शामिल है। उन्हें नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड के पास ले जाकर बसों का परिचालन करने का आदेश दिया गया है。