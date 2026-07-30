आज से नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड से बसों का होगा परिचालन
श्रावणी मेले में यात्रियों की भीड़, पूर्णिया-भागलपुर रूट पर बढ़ेंगी बसें भागलपुर , कार्यालय
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होते ही भागलपुर और आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। यात्रियों की इस अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्णिया से भागलपुर रूट पर बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो। दरअसल, विक्रमशिला सेतु पर से बसों के आवागमन नहीं होने के कारण बस निजी और सरकारी बस संचालक अपनी बसों को परबत्ता के समीप स्थित एक निजी पेट्रोल पंप के पास खड़ा करते हैं। फिर वहीं से बसों का परिचालन होता है। लेकिन इस जगह पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही है। जिसकी शिकायत बस संचालकों ने कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों से कर चुके हैं। यहां यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस तरह के तमाम समस्याओं को देखते हुए गुरुवार से सभी बस संचालकों जिसमें सरकारी और गैर सरकारी शामिल है। उन्हें नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड के पास ले जाकर बसों का परिचालन करने का आदेश दिया गया है。
अस्थायी बस स्टैंड का आदेश कागजों में सिमटा
पूर्णिया भागलपुर रूट पर बसों की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर स्थिति अब भी सही नही है। वर्तमान में पूर्णिया-भागलपुर मार्ग की सभी बसें जाह्ववी चौक के आगे एक निजी पेट्रोल पंप पास से ही खुलती हैं। सड़क किनारे ही अनियोजित तरीके से बसें खड़ी किए जाने के कारण न सिर्फ भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। यात्रियों को गाड़ी पकड़ने और पार्किंग में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क किनारे दोनों तरफ बसों के लगे रहने से हरवक्त हादसा का डर बना रहता है।
नवगछिया स्थित बस स्टैंड का आदेश
सरकारी और गैर सरकारी बस संचालकों को गुरुवार से नवगछिया स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड से बसों का परिचालन करने का आदेश दिया गया है। गुरुवार से इसे सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
- एसएन मिश्र, एमवीआई, भागलपुर 。
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