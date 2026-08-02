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बसों में हरिद्वार जाने वाले यात्री कल से बढ़ेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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हरिद्वार जाने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने वाली है। इसके लिए 350 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से 10 बसें पहले ही चल चुकी हैं। सोमवार से किराया बढ़ा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद के चलते प्रबंधक ने और बसें जोड़ने की तैयारी की है।

बसों में हरिद्वार जाने वाले यात्री कल से बढ़ेंगे

ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाने वाले बस यात्रियों की संख्या बढ़ने कल मंगलवार से बढ़ेगी। अभी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। कुल 350 अतिरिक्त बसें चलाई जानी है, जिनमें से कौशांबी डिपो से अभी तक सिर्फ 10 बसें ही चलाई गई हैं। मंगलवार से यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद अधिकांश अतिरिक्त बसें सड़कों पर उतार दी जाएंगी। कांवड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार से बसों का डायवर्जन लागू हो गया था। इसके बाद से ही बसों को एनएच-9, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। रूट बदलने से हरिद्वार समेत अन्य लंबी दूरी के शहरों का दायरा बढ़ने से किराये में भी 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

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रविवार को हरिद्वार के यात्रियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और तीन और अतिरिक्त बसें चलाई गईं। पिछले तीन दिन से अतिरिक्त बसें बढ़ाई जा रही हैं। अधिकारियों की माने तो मंगलवार से यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। डायवर्जन के दौरान बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाली बसें शहर में प्रवेश नहीं कर रहीं हैं। ऐसे में रोडवेज लालकुआं पर अस्थायी बस अड्डा तैयार कर रहा है। यहां से यात्रियों को बुलंदशहर और हापुड़ की ओर जाने वाली बसें मिल सकेंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने बताया कि यात्रियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त बसें लगाई जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद क्षेत्र से कुल 350 अतिरिक्त बसें संचालित की जानी हैं। इनमें 50 एसी बसें भी शामिल हैं। डायवर्जन लागू रहने तक बसों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से ही होगा।

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