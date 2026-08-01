रिम्स व एमजीएम से बनेगा एमबीबीएस सेंट्रल कोटा दाखिले के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र
एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा से नामांकन की तैयारी कर रहे दिव्यांग छात्रों के लिए राहत की खबर। एनएमसी ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्सा संस्थानों की संख्या 16 से बढ़ाकर 62 कर दी है। अब छात्र अपने राज्य में प्रमाणपत्र बना सकेंगे, जिससे समय और आर्थिक बोझ कम होगा।
एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा (सेंट्रल कोटा) से नामांकन की तैयारी कर रहे दिव्यांग छात्रों के लिए राहत की खबर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्सीय संस्थानों की संख्या 16 से बढ़ाकर 62 कर दी है। नई सूची में पहली बार झारखंड के दो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिम्स रांची और एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर को शामिल किया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार के 10 संस्थानों को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। अब इन संस्थानों से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर दिव्यांग छात्र सेंट्रल कोटे से एमबीबीएस में दाखिला ले सकेंगे। बता दें कि सेंट्रल कोटा के तहत एमबीबीएस में प्रवेश लेनेवाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एनएमसी द्वारा चिह्नित संस्थानों से दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अब तक राज्य में ऐसा कोई अधिकृत संस्थान नहीं होने के कारण झारखंड के छात्रों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। इससे समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ते थे.
पिछले वर्ष की स्थिति
पिछले वर्ष तक एनएमसी की सूची में केवल 16 संस्थान शामिल थे। इनमें महाराष्ट्र के चार और दिल्ली के तीन संस्थान थे। वहीं उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के एक-एक संस्थान को मान्यता प्राप्त थी। बिहार-झारखंड का कोई भी संस्थान इस सूची में शामिल नहीं था.
नजदीकी केन्द्र की जानकारी
ऐसी स्थिति में झारखंड और बिहार के दिव्यांग छात्रों के लिए सबसे नजदीकी केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तथा आईपीजीएमईआर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) थे। अधिकतर छात्र इन्हीं संस्थानों में जाकर दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाते थे.
वर्तमान स्थिति एवं अधिकृत संस्थान
इस वर्ष एनएमसी की ओर से जारी 62 अधिकृत संस्थानों की सूची में झारखंड के दो और बिहार के 10 चिकित्सीय संस्थानों को शामिल किया गया है। इससे दोनों राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ही राज्य या नजदीकी क्षेत्र में प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की मानें तो एनएमसी का यह निर्णय न केवल छात्रों की परेशानी कम करेगा, बल्कि समय पर प्रमाणपत्र उपलब्ध होने से एमबीबीएस नामांकन प्रक्रिया भी अधिक सुगम बनेगी.
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यहां बनेगा प्रमाणपत्र
झारखंड: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (एमजीएम) जमशेदपुर
बिहार: पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, आईजीआईएमएस पटना, डीएमसीएच दरभंगा, जेएलएनएमसीएच भागलपुर, एएनएमएमसीएच गया, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, जीएमसी बेतिया, बीएमआईएमएस पावापुरी (नालंदा), जेकेटीएमसी एंड एच मधेपुरा
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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