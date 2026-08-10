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इंटीग्रेटेड कोर्स में बढ़ी रुचि, हर वर्ष 13 फीसदी का इजाफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के बीआरएबीयू में इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए छात्रों की रुचि बढ़ रही है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे में 13 फीसदी की सालाना वृद्धि रिपोर्ट की गई है। स्नातक और पीजी कोर्स के मुकाबले इंटीग्रेटेड कोर्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्राएं पीएचडी में भी बढ़ती भागीदारी दिखा रही हैं।

इंटीग्रेटेड कोर्स में बढ़ी रुचि, हर वर्ष 13 फीसदी का इजाफा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू समेत सभी विश्वविद्यालयों में इंटीग्रेटेड कोर्स करने में छात्रों की रुचि बढ़ी है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों में हर वर्ष 13 फीसदी का इजाफा हो रहा है।

इंटीग्रेटेड कोर्स के लाभ

इस कोर्स में लॉ और बीएड समेत सभी प्रकार के कोर्स हैं। स्नातक और पीजी कोर्स की अपेक्षा छात्रों का इंटीग्रेटेड कोर्स पर विशेष जोर है। बीआरएबीयू में सोशल साइंस के डीन प्रो. सुनील कुमार का कहना है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में छात्रों को अलग-अलग दाखिले नहीं लेने पड़ते हैं, इसलिए उनका समय बचता है। झारखंड केंद्रीय विवि के पत्रकारिता विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अमृत कुमार का कहना है कि इंट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाये गए हैं।

स्नातक और पीजी में वृद्धि

स्नातक में 2.7 और पीजी में 6.1 प्रतिशत की सालाना वृद्धि

एआईएसएचई की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स में दाखिला लेने में 2.7 प्रतिशत और पीजी में दाखिला लेने में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एमफिल में दाखिले नहीं हो रहे हैं। पीएचडी में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीआरएबीयू में भी पीएचडी कोर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। डिप्लोमा कोर्स में 2.4 प्रतिशत का सालाना इजाफा है। बीआरबीयू में पैट 2022 की अपेक्षा पैट 2023-24 में 30 प्रतिशत अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। स्नातक में इस वर्ष पिछले वर्षों के मुकाबले कम दाखिले हुए हैं।

बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में रुचि

बीआरएबीयू में बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में ज्यादा दाखिला

बीआरएबीयू में भी चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में छात्रों का रुझान अधिक है। इस कोर्स में 400 सीटों के लिए डेढ़ से दो हजार आवेदन आते हैं। पूरे बिहार में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड सिर्फ बीआरएबीयू में चल रहा है। आईटीबीपी के तहत भी बीआएबीयू के एक कॉलेज को चार वर्षीय बीएड की मान्यता मिली है।

छात्राओं की भागीदारी

पीएचडी करने में छात्राएं आगे

एआईएसएचई की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने में छात्राएं छात्रों से आगे हैं। वर्ष 2014-15 में विश्वविद्यालयों में 1 लाख 17 हजार 301 छात्राओं ने पीएचडी में नामांकन कराया था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3 लाख 43 हजार 559 हो गया। वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालयों में 1 लाख 50 हजार 461 छात्रों ने दाखिला लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इंटीग्रेटेड कोर्स में छात्रों की रुचि कितनी बढ़ी है?
हर वर्ष 13 फीसदी का इजाफा हो रहा है।
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