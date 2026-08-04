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धान की फसल में तना छेदक का खतरा, जारी की गई एडवाइजरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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चंदौली। संवाददाता धान की फसल में तना छेदक का खतरा, जारी की गई एडवाइजरीधान की फसल में तना छेदक का खतरा, जारी की गई एडवाइजरीधान की फसल में तना छेदक का ख

धान की फसल में तना छेदक का खतरा, जारी की गई एडवाइजरी

चंदौली। धान की फसल में तना छेदक का खतरा बढ़ गया है। इससे पैदावार में भारी गिरावट आती है। फसल को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि रक्षा विभाग सतर्क हो गया है। साथ ही धान के प्रमुख तना छेदक कीट (स्टेम बोरर) के लक्षण और उससे बचाव के उपायों को लेकर एडवाईजरी जारी कर किसानों को जागरूक किया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने कीट की सुंडियां नर्सरी से लेकर बालियां निकलने तक फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। रुआती अवस्था में सुंडी तने को अंदर से खाती है। जिससे पौधा सूख जाता है। सूखे हिस्से को खींचने पर वह आसानी से हाथ में आ जाता है।

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बाली आने पर संक्रमण होने पर दाना रहित सफेद बालियां निकलती हैं। मौसम का प्रभाव पर गर्म और उमस में इस कीट का फैलाव तेजी से होता है। उन्होंने कहा कि रोपाई से पहले पौधों के ऊपरी भाग को काटकर ही खेतों में लगाएं। जैविक एवं यांत्रिक नियंत्रण के तहत कीटों की निगरानी के लिए 4-5 फेरोमोन ट्रैप (गंध पाश जाल) प्रति एकड़ लगाएं। प्रौढ़ पतंगों को नष्ट करने के लिए 'लाइट ट्रैप' (प्रकाश जाल) का प्रयोग करें। उन्होंने बाईफेनथ्रिन (10 प्रतिशत ईसी ) की 500 मिली या क्लोरेनट्रानिलीप्रोल (18.5 फीसद एससी) की 150 मिली मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। साथ ही कारटाप हाइड्रोक्लोराइड (4 प्रतिशत जीआर) या फिप्रोनिल (0.3 प्रतिशत जीआर ) की 18 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 3-5 सेमी स्थिर पानी रखकर बिखराव करें। इससे फसलों में लगने वाले कीट से बचाव किया जा सकता है।

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