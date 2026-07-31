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बरही के अलग-अलग गांवों में सर्पदंश की चार घटनाएं, बरही में इलाज के बाद रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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बरही में बारिश के कारण सांप काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। गुरुवार को चार लोगों को अलग-अलग गांवों में सांप ने काट लिया। सभी का इलाज बरही अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया और बेहतर उपचार के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज का महत्व बताया और सतर्क रहने की सलाह दी।

बरही के अलग-अलग गांवों में सर्पदंश की चार घटनाएं, बरही में इलाज के बाद रेफर

बरही, प्रतिनिधि। बारिश के साथ ही सांप काटने की घटनाएं बढ़ गई है। गुरुवार को बरही के अलग-अलग गांवों में चार लोगों को सांप ने काट लिया। सभी चारों का इलाज बरही अनुमंडलीय अस्पताल में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया। सांप काटने से पीड़ित नरेश सिंह उम्र 70 वर्ष ग्राम कटियौन, कुंती देवी उम्र 40 वर्ष ग्राम देवचंदा देवचंदा रामेश्वर यादव उम्र 60 वर्ष ग्राम रालो शामिल हैं वहीं चौपारण प्रखंड के कारीपहरी गांव के हरि दास को भी खेत में सांप ने काट लिया। सभी पीड़ितों का बरही अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा गया।

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उपाधीक्षक डॉ प्रकाश ज्ञानी ने कहा कि सांप काटने का इलाज एंटी स्नेक वेनम ही है। झाड़ फूंक और अन्य कोई इलाज जान को जोखिम में डालने वाला है। डॉ प्रकाश ज्ञानी ने कहा कि सांप काटने के बाद जितना जल्दी हो सके अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। उन्होंने लोगों से खेत, बगीचे और झाड़ियों में काम करते समय सतर्क रहने के लिए कहा।

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