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रोड पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के नेशनल हाईवे 730 पर ओवर स्पीड और डिवाइडर न होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में इकौना थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय युवक श्याम मनोहर गंभीर रूप से घायल हो गए, जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। घटनास्थल पर चालक फरार हो गया।

रोड पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल
रोड पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल

श्रावस्ती,संवाददाता। बौद्ध परिपथ नेशनल हाईवे 730 पर दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओवर स्पीड और डिवाइडर न होने के कारण दुर्घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। बीती रात इकौना थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नेशनल हाईवे 730 के पेटहारिया पुल के पास हुआ, घटना के वाहन चालक मौके से फरार हो गया। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना क्षेत्र के राजगढ़ गुलरिया निवासी श्याम मनोहर (40) पुत्र राम पदारथ दवा लेने के लिए इकौना गए थे। लौटते समय वह पेटहारिया पुल के पास लघुशंका के लिए सड़क किनारे रुके थे।

श्याम मनोहर सड़क पार कर रहे थे तभी कटरा की ओर से इकौना की तरफ आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिससे श्याम मनोहर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल श्याम मनोहर को एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। बहराइच के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद श्याम मनोहर की हालात को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया है।

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