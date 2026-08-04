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अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान के सदर अस्पताल में मौसम परिवर्तन के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। बुखार, सर्दी और पेट दर्द के साथ लोग चिकित्सकीय मदद के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सावधानियों का पालन करने की सलाह दी है।

अस्पताल में मरीजों की बढ़ी संख्या

सीवान। सदर अस्पताल में मौसम बदलने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बुखार, सर्दी और पेट दर्द की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं। अस्पताल में सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। डॉक्टरों ने लोगों को साफ पानी पीने और बाहर का खाना खाने से बचने की सलाह दी है। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त दवाइयों की व्यवस्था की है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है।

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