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पार्सल रैक की संख्या बढ़ी, अब ज्यादा सामान जा सकेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने पार्सल रैक की संख्या बढ़ाकर 175 कर दी है, जो कि अगस्त 2025 में 164 थी। यह वृद्धि 6.71 प्रतिशत की है और पार्सल परिवहन क्षमता को बढ़ाने के लिए है। इससे व्यापारियों और आम जनता को तेजी से सामान भेजने में सहायता मिलेगी।

पार्सल रैक की संख्या बढ़ी, अब ज्यादा सामान जा सकेगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अब ट्रेन में पार्सल रैक की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे ज्यादा पार्सल भेजे जा सकेंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने पार्सल परिवहन में उपयोगी रैक की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे ने बताया कि अगस्त 2025 में मंडल में 164 एसएलआर (सीटिंग कम लगेज रैक) लीज पर संचालित थे, वहीं अगस्त 2026 में यह संख्या बढ़कर 175 हो गई है। इस प्रकार दिल्ली मंडल ने एसएलआर पार्सल लीजिंग में 6.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। एसएलआर की संख्या में हुई इस वृद्धि से पार्सल परिवहन क्षमता में विस्तार होगा। जिससे व्यापारियों, उद्योगों तथा आम जनता को अपने सामान की तेज, सुरक्षित और सुगम ढुलाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।

इससे समयबद्ध पार्सल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों की बढ़ती मांग को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा।-----

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