पुराने फॉर्मूले पर 10 से 15 फीसदी तक बढ़ेंगे सर्किल रेट

जिले में जमीन के सर्किट रेट बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। इस बार पहली अगस्त की जगह 15 अगस्त के आसपास नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे। व्यवसायिक, आवासीय के साथ ही कृषि भूमि के सर्किल रेट में भी 10 से 15 फीसदी तक की वृद्धि होगी। यह वृद्धि पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही की जाएगी। इस बार एक अगस्त से पूरे प्रदेश में संपत्तियों के सर्किल रेट और उस पर स्टांप शुल्क की गणना के लिए एक समान नियम लागू करने की तैयारी थी। अभी तक प्रत्येक जनपद में इनका अलग-अलग तरीका था, लेकिन इस बार आइजी निबंधन ने प्रदेश के सभी जनपदों के लिए मानकीकृत नियमावली जारी की थी, जिसके तहत संपत्ति के तीन वर्ग नगरीय, अर्द्धनगरीय और ग्रामीण होंगे।