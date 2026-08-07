बारिश के बीच बम-बम भोले के जयकारों संग मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये
सावन माह के दूसरे सोमवार और मंगलवार को शिवरात्रि पर्व से पहले कांवड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हरिद्वार और बृजघाट से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन किया जा रहा है।
सावन माह के दूसरे सोमवार व मंगलवार को शिवरात्रि पर्व से पहले क्षेत्र से होकर गुजर रहे कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह बारिश के बीच भी बृजघाट व हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे से गुजरे। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देख पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हुए यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में गंगा जल भरकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे के अलावा बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर बढ़ने लगी है।
सबसे ज्यादा कांवड़िये अनूपशहर, बुलंदशहर के अलावा रामपुर, बरेली आदि स्थानों के लिए लौट रहे हैं। हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस ने पैदल और वाहनों से आने-जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों की रफ्तार व यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखते हुए हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए गए हैं।
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