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अमरोहा-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बढ़ी कांवड़ियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा। सावन माह के दूसरे सोमवार व शिवरात्रि पर्व से पहले अमरोहा-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। हरिद्वार से कांवड़ियों के लौटने क

अमरोहा-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बढ़ी कांवड़ियों की भीड़

सावन माह के दूसरे सोमवार व शिवरात्रि पर्व से पहले अमरोहा-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। हरिद्वार से कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्षेत्र का वातावरण शिवमयी बना है। शिवालयों में भी सुबह-शाम बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। गौरतलब है कि सावन माह के दूसरे सोमवार का जलाभिषेक 10 अगस्त जबकि शिवरात्रि पर्व का जलाभिषेक 11 अगस्त को होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ में लाए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। फिलहाल रामपुर ,मुरादाबाद, संभल, बदायूं आदि जिलों के शिवभक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर अमरोहा की सीमा से गुजर रहे हैं, जो वाया बिजनौर होते हुए अमरोहा मार्ग से नेशनल हाईवे पर पहुंच रहे हैं।

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कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवादारों ने जगह-जगह सेवा शिविर लगाए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी करते हुए शिवभक्तों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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