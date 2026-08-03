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मोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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मोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबावमोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबावमोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबावमोबाइल

मोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबाव
मोबाइल की चमक से बच्चों की आंखों पर बढ़ रहा दबाव

फतेहपुर। मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता उपयोग अब बच्चों की आंखों पर भारी पड़ने लगा है। नेत्र अस्पताल में आंखों से जुड़ी शिकायतों वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में हर सप्ताह ऐसे कई बच्चे पहुंच रहे हैं जिन्हें धुंधला दिखना, आंखों में जलन, सूखापन, सिरदर्द और लगातार पानी आने जैसी समस्याएं हो रही हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. शैलेन्द्र ने बताया कि मौजूदा समय में हर सप्ताह दस से 15 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनके सामने इस तरह की समस्या आ रही है। आनलाइन पढ़ाई के बाद बच्चों में मोबाइल के प्रति निर्भरता काफी बढ़ गई है। पढ़ाई के साथ-साथ गेमिंग और सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से आंखों पर दबाव पड़ रहा है। लगातार स्क्रीन देखने के कारण पलकें कम झपकती हैं जिससे आंखों में सूखापन और थकान बढ़ जाती है। अभिभावकों से बच्चों का स्क्रीन टाइम उनकी उम्र के अनुसार तय करने, मोबाइल उचित दूरी से उपयोग कराने और बीच-बीच में आंखों को आराम देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बच्चों को आउटडोर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जा रहा है。

कोट-

समस्या को न करें नजरअंदाज

अगर बच्चे को बार-बार आंखें मलने, जलन, लालिमा, धुंधला दिखने या सिरदर्द की शिकायत हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं। समय पर उपचार और स्क्रीन टाइम में संतुलन से इन समस्याओं से बचाव संभव है।

डा. शैलेन्द्र, नेत्र रोग विशेषज्ञ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बच्चों में किस तरह की आंखों से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं?
धुंधला दिखना, आंखों में जलन, सूखापन, सिरदर्द और लगातार पानी आने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
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