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मेडिकल कॉलेज में कान की बीमारी के बढ़े पीड़ित, मौसम के चलते बड़ा फंगल इन्फेक्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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मौसम में बदलाव के कारण महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में कान की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। फंगल इंफेक्शन के कारण कान में भारीपन, खुजलाहट और पानी आने की समस्याएँ बढ़ रही हैं, खासकर शुगर और कैंसर के मरीजों में। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मेडिकल कॉलेज में कान की बीमारी के बढ़े पीड़ित, मौसम के चलते बड़ा फंगल इन्फेक्शन

देवरिया, निज संवाददाता मौसम में बदलाव के कारण महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में कान की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोग फंगल इंफेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। कान की बीमारी से पहले पीड़ित लोगों को दिक्कत हो रही है।

बढ़ती समस्याएँ

इसकी वजह से कान में भारीपन, खुजलाहट, पानी आना, दर्द से पीड़ित हो रहे हैं। इन दिनों मेडिकल कॉलेज में इस तरह के लक्षण के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। शुगर के मरीजों को संक्रमण से सर्तक रहने की जरूरत है। उनके पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। मरीज को ठीक होने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लग रहा है। डॉक्टर मरीजों को दवा देने के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

बारिश का मौसम और कान की बीमारी

बारिश का मौसम चल रहा है। वातावरण में नमी के कारण फंगस का संक्रमण बढ़ जाता है। इसकी वजह से इन दिनों कान की बीमारी से पीड़ित पुराने मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। इसके अलावा नुकीली चीज से खुजलाने पर फंगल इंफेक्शन की चपेट में आ रहे हैं, वहीं कान बहने और कान के पर्दे में छेद से पीड़ित लोग अधिक पीड़ित होते हैं। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है।

डॉक्टरों का बढ़ता ध्यान

डॉक्टर कक्ष के बाहर लंबी कतार लग रही है। हर रोज करीब दो सौ से अधिक पहुंच रहे हैं। इसमें फंगल इंफेक्शन से पीड़ित करीब 45 से 50 मरीज रहते हैं। चिकित्सक परीक्षण के बाद मरीज के कान की सफाई करने के बाद दवा दे रहे हैं। साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

विशेषज्ञ की राय

ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बारिश के मौसम में वातावरण में नमी के कारण फंगस बढ़ते हैं। इस समय लोग आटोमाइकोसिस (फंगल इंफेक्शन) की चपेट में आते हैं। जुलाई से सितम्बर माह तक संक्रमण का समय माना जाता है। इस समय एस्परजिलास या कैंडिडा फंगस का संक्रमण होता है। कान के पर्दे में पहले से इंफेक्शन होने से बहने, कान के पर्दे में छेद से पीड़ित लोग ग्रसित होते हैं, वहीं इम्युनिटी कम होने के कारण शुगर व कैंसर के मरीजों को फंगल इंफेक्शन से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है।

इसमें कान में भारीपन, खुजलाहट, पानी आना, दर्द व सुनाई कम देने की दिक्कत होती है। कान में खुजली होने पर नुकीली चीज खुजली न करें, कान में पानी न जाने दें, तेल डालने से परहेज करें।

सामान्य प्रश्न

कान की बीमारी से कितने मरीज पीड़ित हो रहे हैं?
हर रोज करीब दो सौ से अधिक मरीज मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं।
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