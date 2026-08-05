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डीएसबी में बीपीएड में 44 ने लिया प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में डीएसबी परिसर में बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए 114 विद्यार्थियों ने 60 सीटों के लिए आवेदन किया है। डॉ. चारू बिष्ट के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार से हुई थी और बुधवार शाम तक 44 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है। यह आवेदनों की बढ़ती संख्या खेल और शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूकता को दर्शाती है।

डीएसबी में बीपीएड में 44 ने लिया प्रवेश

नैनीताल। डीएसबी परिसर में बीपीएड पाठ्यक्रम में इस बार 60 सीटों के लिए 114 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश प्रभारी डॉ. चारू बिष्ट ने बताया कि बीपीएड की प्रवेश प्रक्रिया बीते सोमवार से मेरिट के आधार पर शुरू की गई थी। बुधवार शाम तक विभाग में कुल 44 छात्र-छात्राएं प्रवेश ले चुके हैं। सीटें सीमित होने के कारण बाकी सीटों पर भी जल्द प्रवेश पूरे होने की संभावना है। बताया इस वर्ष आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो परिसर में खेल और शारीरिक शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरुकता को दर्शाता है।

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