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हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार... महिलाओं को भा रही ‘छाया’, परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध, आशा कार्यकर्ता बता रहीं इस्तेमाल का तरीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में परिवार नियोजन को लेकर महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। गैर-हार्मोनल साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली ‘छाया’ की मांग भी बढ़ रही है। इसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे निर्धारित दिन पर सप्ताह में एक बार लिया जाता है।

हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार... महिलाओं को भा रही ‘छाया’, परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध, आशा कार्यकर्ता बता रहीं इस्तेमाल का तरीका

फतेहपुर。 परिवार नियोजन को लेकर जिले की महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी के साथ गैर-हार्मोनल साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली ‘छाया’ की मांग भी बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छाया की खासियत यह है कि यह हार्मोन आधारित गर्भनिरोधक नहीं है। इसे रोजाना लेने के बजाय तय दिन पर सप्ताह में एक बार लिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आशा और एएनएम महिलाओं को इसके इस्तेमाल और अन्य उपलब्ध गर्भनिरोधक विकल्पों की जानकारी दे रही हैं। छाया गोली शुरू करने के शुरुआती तीन महीनों में इसे सप्ताह में दो बार लेने का प्रावधान है। इसके बाद सप्ताह में एक बार निर्धारित दिन पर गोली ली जाती है। हालांकि, गोली शुरू करने से पहले स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेना जरूरी है। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म चक्र में बदलाव जैसी समस्या हो सकती है。

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मुफ्त मिलती है गोली

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से परिवार नियोजन की इच्छुक महिलाओं को छाया गोली मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। आशा कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर महिलाओं को इसके साथ ही कंडोम, अंतरा इंजेक्शन, कॉपर-टी समेत परिवार नियोजन के अन्य विकल्पों की जानकारी देती हैं।

कोट

हर महिला के लिए एक ही गर्भनिरोधक तरीका उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी गर्भनिरोधक को शुरू करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेना बेहतर होता है।

डॉ. इश्तियाक अहमद, एसीएमओ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छाया गोली कैसे ली जाती है?
छाया गोली को निर्धारित दिन पर सप्ताह में एक बार लिया जाता है और शुरू करने के शुरुआती तीन महीनों में इसे सप्ताह में दो बार लेने का प्रावधान है।
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