हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार... महिलाओं को भा रही ‘छाया’, परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध, आशा कार्यकर्ता बता रहीं इस्तेमाल का तरीका

फतेहपुर。 परिवार नियोजन को लेकर जिले की महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी के साथ गैर-हार्मोनल साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली ‘छाया’ की मांग भी बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छाया की खासियत यह है कि यह हार्मोन आधारित गर्भनिरोधक नहीं है। इसे रोजाना लेने के बजाय तय दिन पर सप्ताह में एक बार लिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आशा और एएनएम महिलाओं को इसके इस्तेमाल और अन्य उपलब्ध गर्भनिरोधक विकल्पों की जानकारी दे रही हैं। छाया गोली शुरू करने के शुरुआती तीन महीनों में इसे सप्ताह में दो बार लेने का प्रावधान है। इसके बाद सप्ताह में एक बार निर्धारित दिन पर गोली ली जाती है। हालांकि, गोली शुरू करने से पहले स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेना जरूरी है। कुछ महिलाओं में मासिक धर्म चक्र में बदलाव जैसी समस्या हो सकती है。