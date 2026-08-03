इग्नू में नामांकन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) क्षेत्रीय केंद्र पटना अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के प्रति शिक्षार्थियों में दिलचस्पी बढ़ी है। वर्तमान प्रवेश सत्र में नामांकन के लिए अब तक लगभग 30 हजार शिक्षार्थियों ने नामांकन कराया है। जबकि पुनः पंजीकरण के तहत 39,266 शिक्षार्थियों ने अगले सेमेस्टर के लिए नामांकन लिया है। कुल 69 हजार से अधिक शिक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से अध्ययन के लिए जुड़ गए हैं। शिक्षार्थियों की दिलचस्पी दिखते हुए विवि ने विभिन्न पाठ्यक्रमों नवीन प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण दोनों की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के वरीय निदेशक डा. ई. कृष्ण राव और सहायक निदेशक डा. नीलू शर्मा ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश प्रवेश अथवा पुनः पंजीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित तिथि तक आनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।बताया