इग्नू में नामांकन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) पटना में लगभग 30 हजार नए शिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया है। पुनः पंजीकरण कराने वाले 39,266 शिक्षार्थियों सहित कुल 69,000 से अधिक छात्र इस सत्र में नामांकित हुए हैं। विवि ने प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ाई है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि (इग्नू) क्षेत्रीय केंद्र पटना अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के प्रति शिक्षार्थियों में दिलचस्पी बढ़ी है। वर्तमान प्रवेश सत्र में नामांकन के लिए अब तक लगभग 30 हजार शिक्षार्थियों ने नामांकन कराया है। जबकि पुनः पंजीकरण के तहत 39,266 शिक्षार्थियों ने अगले सेमेस्टर के लिए नामांकन लिया है। कुल 69 हजार से अधिक शिक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से अध्ययन के लिए जुड़ गए हैं। शिक्षार्थियों की दिलचस्पी दिखते हुए विवि ने विभिन्न पाठ्यक्रमों नवीन प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण दोनों की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के वरीय निदेशक डा. ई. कृष्ण राव और सहायक निदेशक डा. नीलू शर्मा ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश प्रवेश अथवा पुनः पंजीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित तिथि तक आनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।बताया
कि बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षार्थी नामांकन ले रहे हैं। इनमें ग्रामीण, शहरी, अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थी, नौकरीपेशा व्यक्ति, गृहिणियां, किसान, व्यवसायी, युवा, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बलों एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत कर्मी शामिल हैं। इग्नू की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षार्थी अपनी नौकरी, व्यवसाय एवं पारिवारिक दायित्वों के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट तथा क्षेत्रीय केंद्र पटना से प्राप्त की जा सकती है।
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