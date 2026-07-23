दो साल से अधूरा आरसी सेंटर,गांव में फैल रही गंदगी
शहजादीपुर गांव में आरसी सेंटर का निर्माण दो साल से अधूरा है, जिसके कारण गांव में गंदगी तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारी ने मामले में सुधार का आश्वासन दिया है।
जोनिहा। खजुहा ब्लाक के शहजादीपुर गांव में बन रहा आरसी सेंटर दो साल से अधूरा पड़ा है। जिससे कूड़ा निस्तारण न होने के कारण गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहीं सफाई कर्मियों के न पहुंचने के कारण ग्रामीणों पर संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। जिससे ग्रामीणों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। बिलोना ग्राम पंचायत के शहजादीपुर में 4.45 लाख की लागत से करीब दो साल पहले आरसी सेंटर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद आरसी सेंटर के आधा अधूरा होने के कारण गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता है।
जिसकी सफाई न होने के कारण इससे बदबू उठती रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में गंदगी पसरी होने के बावजूद न तो यहां पर फागिंग कराई जाती है न ही रासायनिक छिड़काव जिससे गांव में मच्छरों की भरमार होने के साथ ही ग्रामीणों पर संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं सफाई के अभाव में गांव के रास्तों में जलभराव होने के कारण आवागमन में भी ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कभी गांव में सफाई कराई जाती है तो गांव से निकलने वाले कचरे को गांव किनारे ही फिकवा दिया जाता है जिससे गंदगी से निजात नहीं मिल पा रही है। डीपीआरओ रामशंकर वर्मा ने बताया कि संबंधित बीडीओ कि संज्ञान में मामले को देते हुए जल्द सुधार करवाया जाएगा। यदि इसके बावजूद कमियां मिलती हैं तो कार्यवाही की जाएग।
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