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सत्यापन से पहले रिटर्न में सुधार का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय गलती होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि रिटर्न ई-सत्यापित नहीं हुआ है, तो उसे रद्द करके नया रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। ई-सत्यापन के बाद केवल संशोधित रिटर्न ही दाखिल किया जा सकता है। 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।

सत्यापन से पहले रिटर्न में सुधार का मौका

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय यदि किसी करदाता से गलती हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि रिटर्न अभी तक ई-सत्यापित नहीं किया गया है, तो उसे रद्द करते हुए करके दोबारा नया रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, एक बार ई-सत्यापन पूरा होने पर रिटर्न को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में केवल संशोधित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, केवल आईटीआर दाखिल करना पर्याप्त नहीं होता। जब तक रिटर्न का ई-सत्यापन नहीं किया जाता, उसे वैध रूप से दाखिल नहीं माना जाता। इसलिए यदि इस दौरान आय, कटौती, बैंक खाते, टीडीएस या अन्य जानकारी में कोई गलती नजर आती है, तो पहले दाखिल किए गए रिटर्न को रद्द कर नया रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

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ऐसे आईटीआर को रद्द करें

- गलत रिटर्न हटाने के लिए करदाता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करे। फिर Income Tax Return का विकल्प चुनें।

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- यहां ई-वेरिफिकेशन से संबंधित पेज पर Discard Return या Verify Return का विकल्प दिखाई देगा।

- यदि रिटर्न अभी ई-वेरिफाई नहीं हुआ है, तो Discard Return चुनकर उसे रद्द किया जा सकता है।

- इसके बाद सभी सही जानकारियां भरकर नया आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल

देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक है। यह जानकारी राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने दी है। उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने 2.24 लाख टैक्स अपीलों का निपटारा किया। यह पिछले साल की तुलना में करीब 30 फीसदी अधिक है। इसके अलावा लगभग 4 लाख करदाताओं की शिकायतों का समाधान किया गया और शिकायत निस्तारण की दर करीब 95 फीसदी रही।

सामान्य प्रश्न

आईटीआर को रद्द कैसे किया जा सकता है?
करदाता को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर 'Income Tax Return' विकल्प चुनकर रिटर्न रद्द करना होगा।

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